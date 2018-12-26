بحث التعاون التدريبي بين تعليم عسير وجامعة الملك خالد

المناطق - أبها

رأس المساعد للشؤون المدرسية بتعليم عسير الأستاذ عبد الرحمن عوضة، صباح أمس ، الاجتماع المشترك بين كلية التربية بجامعة الملك خالد وتعليم المنطقة ، بحضور وكيل كلية التربية رئيس وحدة التربية الميدانية الدكتور محمد زيدان، ومشرف التربية الميدانية بالجامعة الأستاذ مفرح البسامي ، ومديري مكاتب التعليم.

واستعرض آل عوضة في بداية اللقاء الجهود المشتركة والتنسيق القائم بين الجانبين في مجال التدريب الميداني، وفتح المجال للنقاش حول المرئيات والمقترحات وتلافي المعوقات والخروج بتوصيات تخدم المتدربين والميدان التعليمي مستقبلا.

وتناول ممثل الجامعة الدكتور محمد زيدان في مداخلته عددا من النقاط تضمنت التدريب الميداني وبرنامج التسجيل، وبعض المعوقات في الميدان، والصلاحيات بين الجامعة والإدارة ، لافتا إلى أهمية إعادة النظر في آلية التقويم لأداء المتدرب.

واختتم الاجتماع بمناقشة الآراء والمشاركات واعتماد التوصيات وما تم طرحه من حلول، بحيث يتم التنويع في توزيع الطلاب المتدربين على المدارس وفق الاشتراطات والضوابط ، ومراعاة ظروف الطالب المتدرب حتى يكون فاعلا يمتلك مقومات معلم المستقبل، ومن أهم التوصيات التنسيق المشترك من حيث الأعداد المتاحة للتدريب وكذلك المدارس، وتفعيل الرابط الإلكتروني للتوزيع وتحديد الاحتياج والمواقع.