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مدير خدمات المياه بمنطقة عسير يدشن مجموعة من الخدمات الذاتية

مدير خدمات المياه بمنطقة عسير يدشن مجموعة من الخدمات الذاتية
http://almnatiq.net/?p=673138
المناطق - عسير

دأبت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير على رفع مستوى الخدمات وتسهيل أساليب تقديمها.

وحرصاً على مواكبة المستجدات الحديثة فقد دشن مدير عام خدمات المياه بمنطقة عسير الأستاذ تركي احمد ال مفرح مجموعة من الخدمات تقدم من خلال أجهزة الخدمة الذاتية التي يستطيع العميل الإستفادة منها مباشرة وكانت باكورتها:-

– الإســتــعـلام عـن فـاتــورة استـهـلاك الـمــيــاه وتـخــدم نـحـو 48.000 عـمـيــل.
– الإستعلام عن بطاقات السقيا المجانية وطباعتها وتخدم مايزيد عن 110.000 عميل.
– الإســــتـعـــلام عـن الـمـعــامــلات عــلـى أنــــظــمــة الإتـــصـــالات الإداريـــة.

و قال آل مفرح سنستمر بإذن الله في تحسين الخدمات تماشياً مع أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

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