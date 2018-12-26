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رئيس أركان الجيش اليمني يثمن جهود التحالف في إنقاذ بلاده من الجائحة الحوثية

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رئيس أركان الجيش اليمني يثمن جهود التحالف في إنقاذ بلاده من الجائحة الحوثية

رئيس أركان الجيش اليمني يثمن جهود التحالف في إنقاذ بلاده من الجائحة الحوثية
http://almnatiq.net/?p=673152
المناطق - واس

ثمّن رئيس هيئة أركان الجيش اليمني الفريق الركن بحري عبدالله النخعي اليوم، دعم وجهود دول التحالف العربي في إنقاذ اليمنيين من الجائحة الحوثية الظلامية.
وشدد خلال زيارته لعدد من الدوائر التابعة لوزارة الدفاع بمحافظة مأرب، على ضرورة تلافي أوجه القصور وتعزيز التنسيق وتفعيل الآليات وتوحيدها.
وأكد وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المرحلة الحالية تقتضي مضاعفة الجهود والتحلي بالصبر واستحضار روح الانتصار في مواجهة العدو الذي ارتكب أبشع الجرائم والانتهاكات ضد أبناء الشعب اليمني.

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