احدث الأخبار

رونالدو “البديل” ينقذ السيدة العجوز من أول هزيمة
أبرز المواد
 رئيس أركان الجيش اليمني يثمن جهود التحالف في إنقاذ بلاده من الجائحة الحوثية
أبرز المواد
 شايع النفيسة من سباح ولاعب في فريق يلعب في الدرجة الأولى إلى مهاجم يسجل بصمته في أول لقب قاري
أبرز المواد
 مدير خدمات المياه بمنطقة عسير يدشن مجموعة من الخدمات الذاتية
منطقة عسير
 بحث التعاون التدريبي بين تعليم عسير وجامعة الملك خالد
منطقة عسير
 توزيع 3 ملايين مقرر للفصل الثاني بتعليم عسير
منطقة عسير
 “قصر مشرف” شاهد على اللحمة الوطنية على أرض مهرجان الجنادرية
أبرز المواد
 أمين عسير يتفقد مشروعي جسر تقاطع طريق الحزام الدائري مع طريق الأمير سلطان و مشروع تطوير دوار الكهرباء
أبرز المواد
 دورات مكثفة للغات الأجنبية بفرع جامعة الملك خالد بتهامة
منطقة عسير
 الجنادرية 33 : فرقة بيشة تمزج جيلين لتطرب زوار جناح عسير
منوعات
 غرفة الشرقية تعقد لقاءً وظيفيا للسيدات لتوطين منافذ البيع لإحدى شركات التجزئة
أبرز المواد
 بلدية صفوى بالتعاون مع هيئة الدواء والغذاء تغلق مصنع حلويات مخالف وتضبط عصيرات ومواد غذائية فاسدة
المنطقة الشرقية
رونالدو “البديل” ينقذ السيدة العجوز من أول هزيمة

رونالدو “البديل” ينقذ السيدة العجوز من أول هزيمة

أبرز المواد
رئيس أركان الجيش اليمني يثمن جهود التحالف في إنقاذ بلاده من الجائحة الحوثية

رئيس أركان الجيش اليمني يثمن جهود التحالف في إنقاذ بلاده من الجائحة الحوثية

أبرز المواد
شايع النفيسة من سباح ولاعب في فريق يلعب في الدرجة الأولى إلى مهاجم يسجل بصمته في أول لقب قاري

شايع النفيسة من سباح ولاعب في فريق يلعب في الدرجة الأولى إلى مهاجم يسجل بصمته في أول لقب قاري

أبرز المواد
مدير خدمات المياه بمنطقة عسير يدشن مجموعة من الخدمات الذاتية

مدير خدمات المياه بمنطقة عسير يدشن مجموعة من الخدمات الذاتية

منطقة عسير

رونالدو “البديل” ينقذ السيدة العجوز من أول هزيمة

رونالدو “البديل” ينقذ السيدة العجوز من أول هزيمة
http://almnatiq.net/?p=673155
المناطق - وكالات

أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس من الهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري الإيطالي، أمام مضيفه أتالانتا (2-2)، اليوم الأربعاء ، في الجولة الـ 16 للكالتشيو.

ودخل رونالد “صاروخ ماديرا” أرض الملعب في الدقيقة 65، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أتالانتا (2-1)، واقتنص هدف التعادل للسيدة العجوز، في الدقيقة 78، بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم يوفنتوس بهدف سريع جاء بـ “نيران صديقة” سجله المدافع الألباني بيرات ديمسيتي، في الدقيقة الثانية، خطأ في مرماه. ورد زميله المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا بهدفين متتاليين، في الدقيقتين (24 و56).

وأكمل اليوفي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53، بعد طرد لاعبه الأوروغوياني رودريغو بيتانكور.

وتعادل يوفنتوس، حامل اللقب، لأول مرة بعد ثمانية انتصارات متتالية، ورفع رصيده إلى 50 نقطة، مبتعدا في صدارة الكالتشيو، بفارق 9 نقاط، عن وصيفه نابولي، الذي يحل ضيفا، في وقت لاحق من اليوم أيضا، على إنتر ميلان، صاحب المرتبة الثالثة برصيد 33 نقطة.

بينما رفع أتالانتا رصيد إلى 25 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتائج المباريات الأخرى ضمن منافسات هذه الجولة.

روابط ذات صلة

رئيس أركان الجيش اليمني يثمن جهود التحالف في إنقاذ بلاده من الجائحة الحوثية

رئيس أركان الجيش اليمني يثمن جهود التحالف في إنقاذ بلاده من الجائحة الحوثية
شايع النفيسة من سباح ولاعب في فريق يلعب في الدرجة الأولى إلى مهاجم يسجل بصمته في أول لقب قاري

شايع النفيسة من سباح ولاعب في فريق يلعب في الدرجة الأولى إلى مهاجم يسجل بصمته في أول لقب قاري
“قصر مشرف” شاهد على اللحمة الوطنية على أرض مهرجان الجنادرية

“قصر مشرف” شاهد على اللحمة الوطنية على أرض مهرجان الجنادرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*