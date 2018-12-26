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الانتربول السعودي يستعيد مواطناً مطلوباً في قضية تحرير شيكات بدون رصيد
http://almnatiq.net/?p=673158
المناطق - واس

تمكن الإنتربول السعودي بوزارة الداخلية من استعادة مواطن مطلوب في قضية تحرير شيكات بدون رصيد بمبلغ إجمالي يصل إلى قرابة (30) مليون ريال سعودي وذلك بعد تمكنه من مغادرة المملكة قبل نظر القضية قضائياً ، حيث تم في إطار التعاون الدولي القائم مع الدول الاعضاء بمنظمة الانتربول الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود و بالمتابعة المستمرة للقضية القبض عليه خارج المملكة واستعادته في يوم الثلاثاء 18 / 4 / 1440 هـ وإحالته للجهات المختصة لإكمال المقتضى النظامي بحقه . والله ولي التوفيق

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