في مؤتمرTEDx في تقنية الطائف للبنات : لأول مرة فتيات يسردن تجاربهن العلمية والذاتية والإنسانية

المناطق - عادل الزهراني

بحضور معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان وبحضور الا ستاذ فيصل عقيل كدسه مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة نظمت الكلية التقنية للبنات بالطائف مؤتمرTEDx بإشراف مرخص من شركة TED العالمية لأول مرة في محافظة الطائف. وقد قدم في المؤتمر تجارب فتيات تركزت المشاركات على البحث العلمي، القيم الإنسانية الراقية، والبحث عن الذات.حيث تم سرد تجاربهن للجمهور حيث قدمت ثريا الشريف ( الام الطبيبه ) تجربتها مع ابنتها المريضه التي قال الأطباء لها ولوالها أن لا علاج لها ، ولم تيأس ثريا

وزوجها بل سخرت وقتها هي وزوجها من أجل ابنتها وتقديم كل الرعاية بعد أن خافا عليها من إنتقال العدوى لها في المستشفى فأخرجاها ليتوليا رعايتها طبيا مع المحاولات والتواصل مع جميع المستشفيات والبحث عن علاج لها ، وتطرقت ثريا إلا أن سرد تجربتها مع ابنتها هي رسالة لجيل اليوم من الآباء والأمهات بإن لا يستسلموا وان انجاب ابناء بأمراض مستعصيه يتطلب الصبر والمثابرة لأن هناك من ييأس ويترك ابنه وابنته في المستشفى بعدما يعرفوا بإن لا علاج لهم وهذه رسالة أن لا نتنازل عن انسانيتنا وأمو متنا بل نحاول وان لا نيأس ، رغد الشهري ورهق الزهراني وأمل السالمي واريج الشنبري

، قدما ايضا تجاربهم من خلال انجازاتهم وتفوقهم العلمي والذاتي على مصاعب الحياة ، في نهاية المؤتمر تم تكريم المشاركين وقال الا ستاذ فيصل عقيل كدسه مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة ما رأيته اليوم من تنظيم ومن عمل جبار ومن تجارب مثرية ما هو إلا دليل على وعي القائمين على تنظيم المؤتمر على ما يجب ان يقدم من إثراء ومن إمكانات لنترك فضاء لتجارب الكفاح والا نجاز ليعلو صداها وتكون ملهمة لنا ولمن حضرودروس نستقي منها ونتغلب بها على مصاعب الحياة ونشعر بقيمنا الإنسانية والذاتية وإنجازاتنا العلمية ، ما رأيته اليوم وما سمعته من تجارب ومن ثقة في بناتنا وهن يتحدثن بكل وعي وبكل ثقة وبكل فخر عن تجاربهن وانجازاتهن هو بعث فخر بهذه النماذج المشرقة ، المؤتمر تجربة اشكر كلية التقنية للبنات بالطائف على حسن التنظيم والعمل على إحتضان مثل هذه المؤتمرات الثرية وإن شاء الله نعمم مثل هذه التجربة على جميع كليات التقنية في منطقة مكة المكرمة