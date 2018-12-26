تعليم الطائف يعلن عن بدء باب الترشيح للتشكيلات المدرسية

المناطق - عادل الزهراني

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف فتح باب الترشيح للتشكيلات المدرسية لعام1440 / 1441هـ، بناءً على الاحتياج وفقًا للتشكيلات المدرسية في المدارس من ” قائدي وقائدات , ووكلاء ووكيلات المدارس ورياض الأطفال “بنات” , ومرشدين ومرشدات , وأمناء وأمينات مصادر التعلم , ورواد ورائدات النشاط , ومعلمي موهوبين و معلمات موهوبات .

واشترطت إدارة التعليم بالطائف على المرشحين والمرشحات اجتياز الاختبارات المهنية والتربوية للترشح والمفاضلة على التشكيلات الإشرافية والمدرسية ، كما اشترطت أداء اختبار قياس شرطًا للترشح للعمل في القيادة المدرسية والإرشاد الطلابي والموهوبين والموهوبات , وإلغاء شرط تقدير المؤهل والإعداد التربوي. .

ودعت إدارة تعليم الطائف الراغبين والراغبات ممن تنطبق عليهم ضوابط تكليف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية العامة والخاصة المضمنة بآلية ترشيح التشكيلات المدرسية للعام الدراسي1440 / 1441هـ التقدم على الترشح في أحد مجالات العمل في المدرسة ” بنين و بنات .