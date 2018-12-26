البوكسينغ داي.. ليفربول يحلق في الصدارة وسيتي يتراجع للمركز الثالث

المناطق - وكالات

حلق ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على نيوكاسل 4 -صفر، الأربعاء، في الجولة الـ19 من “البريميرليغ”، متقدما على مانشستر سيتي بفارق 7 نقاط، بعد سقوطه أمام ليستر سيتي 1-2 وتراجعه إلى المركز الثالث خلف توتنهام.

وحملت رباعية ليفربول توقيع كل من ديان لوفرين (11)، محمد صلاح (من ضربة جزاء في الدقيقة 47)، شيردان شاكيري (79) وفابينيو (85).

وقدم زملاء صلاح هدية خاصة للمدرب يورغن كلوب الذي حقق إنجازا جديدا أضيف إلى سجله الناجح مع الريدز، إذ وصل المدرب الألماني إلى الانتصار رقم 100 مع “الحمر”.

وفي “البوكسينغ داي” يكون ليفربول قد نجح في تحقيق 19 انتصار على نيوكاسل منذ بداية الدوري الممتاز أكثر من أي فريق آخر، ولم يكن هناك أي تعادل سلبي في أي من المباريات الـ65 الأخيرة بين الناديين.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة من 16 انتصارا و3 تعادلات، وهي أفضل بداية موسم في تاريخ النادي.

في المقابل تراجع مانشستر سيتي إلى ثالث مراكز البريميرليغ بخسارته أمام ليستر سيتي 1-2، وتجمد رصيده عند 44 نقطة، فيما حل مكانه في المركز الثاني توتنهام برصيد 45 نقطة، بفوزه الكبير على بورنموث بخماسية نظيفة.