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حضور مميز لقرية منطقة تبوك التراثية بالجنادرية 33

حضور مميز لقرية منطقة تبوك التراثية بالجنادرية 33

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حضور مميز لقرية منطقة تبوك التراثية بالجنادرية 33

حضور مميز لقرية منطقة تبوك التراثية بالجنادرية 33
http://almnatiq.net/?p=673175
المناطق - تبوك

شهد جناح قرية منطقه تبوك التراثية إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33.
وتجول الزوار في مرافق القرية، وقدم لهم المنظمون معلومات وافية عن مكونات القرية والصناعات اليدوية والأكلات الشعبية ، كما تفاعلوا مع العروض الفلكلورية التي قدمتها الفرق الشعبية المشاركة في المهرجان.
وأوضح المستشار المتحدث الرسمي لإمارة منطقة تبوك علي مصلح القحطاني أن قرية المنطقة تشارك بـ 24 حرفة تمثل موروث المنطقة ، بالإضافة إلى معرض التنمية والتاريخ وعدد من العروض الشعبية المتنوعة كالسامري ، العرضة ، الربابة ، ألوان بحريه متنوعه، إلى جانب عرض عدد من الأفلام الوثائقية والتعريفية بالمظاهر التنموية التي تشهدها المنطقة.

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