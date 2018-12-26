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لوحة إعلانية تفاجئ عجوز.. وفيديو يرصد لحظة الرعب

لوحة إعلانية تفاجئ عجوز.. وفيديو يرصد لحظة الرعب
http://almnatiq.net/?p=673183
المناطق - الرياض

في مشهد مخيف، رصدته كاميرات منصوبة في طريق تركي، سقطت لوحة إعلانية ضخمة على عجوز، بينما كان يجلس على الرصيف، لكنه نجا بأعجوبة رغم كسر في كتفه.

وأظهر تسجيل مصور سقوط لوحة إعلانات ثقيلة على كتف مصطفى يلماز (81 عاما) في إسطنبول، وقد نجا من الحادث بكسر في الكتف فقط، وفق ما ذكرت صحيفة “حرييت” التركية، الأربعاء.

وكان يلماز، الذي خرج لشراء دواء لزوجته، يستريح أمام متجر في حي الفاتح في 24 ديسمبر الجاري، عندما سقطت اللوحة الإعلانية فوقه، وجرى نحوه شاب لإنقاذه.

وذكر أحد شهود العيان أن اللوحة الإعلانية كانت قديمة وصدئة ومعلقة في الطابق الثاني من المبنى. وقال أحد سكان المنطقة: “اتصلنا على الفور بسيارة الإسعاف” التي نقلته إلى المستشفى.

ويرقد يلماز حاليا في المستشفى لتلقي العلاج نتيجة الكسر بالكتف.

فاجئ عجوزا – YouTube

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