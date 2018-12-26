فرع الهيئة العامة للسياحة بمنطقة تبوك يكثف جولاته التفتيشية بالتزامن مع دخول الإجازة

المناطق - تبوك:

كثف فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك جولاته التفتيشية على الفنادق ومرافق الإيواء السياحي ومكاتب السفر والسياحة بتبوك والمحافظات التابعة لها ،وذلك بالتزامن مع دخول

الإجازة.

وبدأ مفتشو الهيئة بجولات ميدانية مكثفة على جميع مرافق الإيواء السياحي حسب برامج معتمدة للتأكد من التزام هذه المنشآت بجودة الخدمة والالتزام بالأسعار ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بالتراخيص ودرجة التصنيف وتقديم أفضل الخدمات للسياح والنزلاء والزوار القادمين إلى المنطقة .

وقام مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي بعمل جولات تفتيشية أكد من خلالها على ان الفرق التفتيشية مستمرة في عملها طوال العام ويتم تكثيف الجولات الرقابية خلال الإجازات الموسمية على مراقبة المنشآت السياحية، مبينا ان الهدف الاسمى هو تقديم خدمات مميزة للزوار والنزلاء من خلال التكامل الايجابي بين فرع الهيئة ومقدمي الخدمات السياحية.

وأشارت الهيئة إلى أنه عند ملاحظة أي مخالفة أو شكوى أو استفسار الاتصال على هاتف مركز الاتصال السياحي 19988 على مدار الساعة وعلى المواطنين أو المقيمين التأكد من نظامية المنشأة بترخيصها من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.