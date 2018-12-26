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التحالف: المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخروقات وقف اطلاق النار بالحديدة

التحالف: المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخروقات وقف اطلاق النار بالحديدة
http://almnatiq.net/?p=673199
المناطق - الرياض
أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وأضاف التحالف في بيان،الخروقات الحوثية لوقف اطلاق النار بلغت ٢٠ خلال ال٢٤ ساعه الماضية .

وشملت الخروقات الحوثية، كافة أنواع الأسلحة بالرماية كقذائف الهاون والآر بي جي وصواريخ الكاتيوشا.

وطالت الخروقات مناطق في الحديدة والدريهمي والتحيتا وحيس والفازة والجبلية.

وأكد التحالف أن الخروقات الحوثية مستمرة مع وجود فريق المراقبة الأممي بالحديدة .

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