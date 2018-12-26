التحالف: المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخروقات وقف اطلاق النار بالحديدة

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أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة على الساحل الغربي لليمن.