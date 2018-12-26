صحة عسير تنظم ورشة عمل عن الإطار الموحد لخطيط الطوارئ

المناطق - عسير

نفذت إدارة الطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي بالتعاون مع ادارة الشئون الأكاديمية والتدريب بصحة عسير ورشة عمل بعنوان ( الإطار الموحد لتخطيط الطوارئ) بهدف التعامل مع الحدث بناء على الهيكل التنظيمي لإدارة الحدث المعتمد على مستوى مناطق المملكة من قبل مركز إدارة الأزمات والكوارث في وزارة الصحة وتوزيع المهام ماقبل وأثناء الحدث وما بعد الحدث .

حضر الورشة سعادة مستشار المدير العام لشؤون الهندسية والإمداد المهندس حسن الشريف ، وسعادة المساعد للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله قداح ، وسعادة المساعد للإمداد المهندس محمد الغامدي ، والمشرف على إدارة الطوارئ حمد مشرف ، ومدير إدارة الطوارئ علي الشهراني.

كما شارك في الورشة عدد من مدراء الإدارات بصحة عسير .