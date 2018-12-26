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الزوار الأجانب يوثقون بعدساتهم جماليات الجنادرية

الزوار الأجانب يوثقون بعدساتهم جماليات الجنادرية
http://almnatiq.net/?p=673207
المناطق - واس

شهد المهرجان الوطني للتراث والثقافة تفاعل الكثير من الزوار الأجانب، الذين وثقوا بعدساتهم المنوعة اللحظات والمشاهد التي عايشوها في أروقة الأجنحة المشاركة على أرض الجنادرية.
وتصدرت القرى التراثية أولى اهتمامات الزوار الأجانب وما تقدمه من إرث للإنسان والمكان .
ورصدت عدسة ” واس تفاعل الزوار الأجانب في رصد مشاهد العرضات والمشاركات الفريدة وتوثيق تلك اللحظات .

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