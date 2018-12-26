رحلة لاستكشاف تاريخ المملكة بجناح مسك في “الجنادرية 33”

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تقدم مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية” في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، رحلة زمنية لاستكشاف تاريخ المملكة العربية السعودية.

واستحدث جناح “مسك الخيرية” هذا العام نفقاً يعرض صوراً فريدة تبرز جوانب مختلفة من الحياة عن المملكة العربية السعودية في الماضي، بكل مجالاتها الثقافية والفنية، التعليمية، الابتكارية والتقنيّة، الإعلامية، وتعد هذه التجربة بمثابة رحلة زمنية لاستكشاف التاريخ العريق ومراحل التطور التي شهدتها المملكة حتى نجحت في بناء حاضر مزدهر ورسم مستقبل واعد.

ويضم الجناح أربعة أقسام تمثل ركائز المؤسسة، وهي: التعليم، الثقافة والفنون، الإعلام، التقنية والابتكار، اشتملت على نماذج من المبادرات والمشاريع الإبداعية والمواهب الشابة التي تبنتها “مسك” في هذه المجالات، حيث تتيح المؤسسة للزوار التفاعل والانضمام لبرامجها ومبادراتها.

ويعد المهرجان أحد أبرز المنصات التي تشارك فيها مؤسسة “مسك” إيماناً بالدور المهم للتاريخ والتراث الوطني في تشكيل شخصية الشاب السعودي وتحفيزه للتميز في مختلف مجالات المعرفة والإبداع.

كما يحتوي الجناح على شاشات لعرض محتوى مرئي متنوع يشمل التعريف بالمؤسسة وأهدافها ومنجزاتها بالإضافة إلى عرض أفلام قصيرة من إنتاج فريق مسك، كما يقدم الجناح عرض للتدريب على أداء العرضة السعودية، وذلك كجزء من المواد الفنية المقدمة للحضور لإثراء تجربتهم.