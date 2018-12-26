الدولار يرتفع مدفوعا بتعافي الأسهم الأمريكية

المناطق - وكالات

سجلت أسعار الدولار، الأربعاء، ارتفاعا مقابل اليورو، مع صعود الأسهم الأميركية من أدنى مستوى في 20 شهرا، على الرغم من الضبابية التي تكتنف إغلاق الحكومة الأميركية والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفتحت بورصة “وول ستريت” مرتفعة بعد هبوط لجلسات قليلة جعل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي على حافة الانحدار إلى مستويات متدنية، وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو.

ووفقا لرويترز، فقد زاد مؤشر الدولار 0.20 بالمئة إلى 96.747 مقابل سلة تضم ست عملات كبرى.

ويعد هذا المستوى دون الأعلى في عام ونصف العام والذي بلغ97.711 في 14 ديسمبر.