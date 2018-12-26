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“‏‫الصحة” تعلن البدء في نشر الأحكام القطعية ضد المؤسسات الصحية الخاصة المخالفة

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عبر الصحف المحلية اعتبارا من يناير المقبل

“‏‫الصحة” تعلن البدء في نشر الأحكام القطعية ضد المؤسسات الصحية الخاصة المخالفة

“‏‫الصحة” تعلن البدء في نشر الأحكام القطعية ضد المؤسسات الصحية الخاصة المخالفة
http://almnatiq.net/?p=673238
المناطق - الرياض

أعلنت “الصحة” البدء في نشر أحكام المخالفات بعد اكتسابها الصفة القطعية، وذلك للمخالفات المثبتة من تاريخ 1 يناير 2019م على المؤسسات المخالفة للأنظمة؛ إذ نصت المادة الـ25 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، والمادة الـ37 من نظام المنشآت الصيدلانية، على نشر هذه الأحكام بصحف محلية على نفقة المخالِف. ويتضمن نشر الأحكام “اسم المنشأة، رقم الحكم والعقوبة الصادرة”.

وكانت “الصحة” قد أنشأت وكالة مساعدة للالتزام في بداية عام 2017م، هدفها تعزيز سلامة المرضى والمستفيدين من خدمات المرافق الصحية الخاصة. ومنذ تأسيسها عملت الوكالة على إعادة هيكلة الإجراءات، وتوحيدها في مناطق السعودية كافة، وإنشاء برامج تساعد على تعزيز الالتزام في القطاع الصحي، مثل برنامج التقييم الذاتي الذي أطلق منتصف العام الحالي، الذي يعطي القطاع الصحي الفرصة لمعرفة نقاط الضعف وتصحيحها لتعزيز الرقابة الذاتية لهذه المنشآت، وذلك قبل زيارة مراقبي الوزارة. كما أنها تقوم بتفعيل بنود الأنظمة الأخرى، منها نشر الأحكام. كما تتولى الوكالة متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاع الصحي.

وتأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة، والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.

يُذكر أن “الصحة” تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح؛ وذلك للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق السعودية ومحافظاتها.. وتحث الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم ٩٣٧.

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