أمير مكة يتسلم تقرير الدفاع المدني عن الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية

المناطق - جدة

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، تقرير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة عن الحالة المطرية التي شهدتها محافظات المنطقة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك لدى استقبال أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سالم المطرفي، والذي قدم لسموه نبذة عن التقرير الذي تطرق إلى مجمل الحالات المطرية التي شهدتها كافة محافظات المنطقة خلال الشهرين الماضيين كذلك العمليات الميدانية المنفذة للتعامل مع حالات الانقاذ وما تم رصده ميدانياً والتوصيات المقترحة حيال ذلك.

كما التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، مدير مرور جدة سابقاً العميد سليمان الزكري والذي صدر قرار تعيينه مؤخراً مديراً لمرور الرياض.

وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة شكره للعميد الزكري على جهوده التي بذلها خلال إدارته لمرور جدة ، متمنياً له التوفيق في موقعه الجديد.

فيماً عبّر العميد سليمان الزكري عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على دعمه وتوجيهاته إبان إدارته لمرور محافظة جدة.

