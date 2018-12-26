تمويل مشروع فندقي بمواصفات ٤ نجوم بمدينة أبها

المناطق - عسير

صدرت الموفقة المبدئية على تمويل مشروع فندقي يتوقع أن يكون بمواصفات ٤ نجوم بمدينة أبها، ضمن مبادرة إقراض المشاريع الفندقية والسياحية.

ويقع الفندق في شارع الفهد بحي الخالدية بمدينة أبها، ويتكون حسب مخططه من ٧ طوابق، ويضم ٣١ غرفة و٢٤ جناح، بالإضافة إلى مطعم وكوفي شوب، ومن المتوقع بداية تشغيله مطلع العام ٢٠٢٠ م.

يذكر أن برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية صدر بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٣٦ هـ، بالموافقة على البرنامج من خلال قيام وزارة المالية بإقراض المشاريع الفندقية والسياحية وفق ضوابط معينة، يُراعَى فيها اقتصار الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً والمتميزة، بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة، وكذلك الوجهات السياحية الجديدة، كما قامت الهيئة برفع البرنامج ضمن مبادراتها، وجرى اعتمادها ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠″.