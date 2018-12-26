سلطان بن سلمان يوجه باستكمال أعمال التنقيب الأثري في موقع العبلاء ببيشة للموسم الخامس

المناطق - عسير

وجه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بتكليف فريق علمي متخصص لاستكمال أعمال التنقيب الأثري في موقع العبلاء الأثري في محافظة بيشة للموسم الخامس.

صرح بذلك نائب رئيس الهيئة للآثار والمتاحف رستم بن مقبول الكبيسي، مبينا أن هذا المشروع يعد ضمن ٤٤ مشروعا أثريا تنفذها الهيئة لهذا العام، مضيفا في ذات الصدد: “من المؤمل أن تقدم هذه الأعمال المزيد من المعلومات الحضارية للمملكة ودورها الرئيس في التاريخ البشري”.

من جهته، شدد مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة على دعم سمو رئيس الهيئة المتواصل في حث الفرق العلمية على الكشف عن المقومات السياحية في المنطقة والتي من أهمها المواقع الأثرية والتراث العمراني؛ التي تُشكل حلقة وصل بين الماضي والحاضر، وتُساهم في تعريف الناس في حضارة أجدادهم وتاريخهم، ممّا تخلِق رابطة قوية بين الوطن والمواطن، وتسهم في تعريف جميع المواطنين بتاريخهم وتاريخ حضاراتهم القديمة بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تلعب دورا هاما في الاستفادة من هذه المقومات.

من جانبه، أوضح رئيس الفريق العلمي للتنقيب في العبلاء مدير مكتب السياحة والتراث الوطني ببيشة عبدالله سعيد الأكلبي بأن هذا التوجيه للتنقيب في العبلاء جاء بعدما كشفت النتائج في المواسم الأربعة الماضية عن وحدات معمارية متناسقة البناء، ومن أهمها أساسات لمسجد كبير بمساحة ٢٨ * ٢٢، بالإضافة إلى العثور عن بعض الأواني والكسر الفخارية، ومنها جرار فخارية ضخمة، وأدوات تعدين كانت تستخدم في السابق، متأملا بمشيئة الله في نتائج ومكتشفات جديدة هذا الموسم.