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السفارة في موسكو تدعو المواطنين “حاملي جواز مشجع” وجوب مغادرة روسيا

السفارة في موسكو تدعو المواطنين “حاملي جواز مشجع” وجوب مغادرة روسيا
http://almnatiq.net/?p=673271
المناطق - الرياض

طالبت السفارة السعودية في موسكو، مواطنيها المتواجدين في روسيا ويحملون جواز “مشجع” بضرورة مغادرة البلاد قبل نهاية عام 2018.

وجاء في بيان للسفارة السعودية عبر موقع “تويتر” اليوم الأربعاء “تود السفارة التنويه على المواطنين المتواجدين في روسيا الاتحادية الذين دخلوا الأراضي الروسية بـ (FAN ID) جواز مشجع بأنه يتوجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية قبل نهاية يوم 31 ديسمبر 2018م، تلافيا لاحتمال فرض عقوبات إدارية ومالية على المخالفين”.

وسمحت روسيا للمشجعين الأجانب، الذين سافروا خلف منتخبات بلادهم لحضور بطولتي كأس القارات 2017، وكأس العالم لكرة القدم 2018، بدخول البلاد دون الحاجة إلى تأشيرة، مكتفين ببطاقة المشجع.

وحلت البطاقة محل التأشيرة، ومنحت صاحبها حرية التنقل مجانا عبر وسائل النقل العمومية داخل وبين المدن المستضيفة لكأس القارات والمونديال.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب نهاية المونديال، أنه من حق جميع المواطنين الأجانب الذين يحملون بطاقات مشجع، يحق لهم دخول البلاد دون تأشيرة حتى نهاية العام الجاري.

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