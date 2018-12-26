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جامعة جازان تستعد للمشاركة في المهرجان الشتوي

جامعة جازان تستعد للمشاركة في المهرجان الشتوي
http://almnatiq.net/?p=673280
المناطق - فضة عطيف

أنهت جامعة جازان الترتيبات اللازمة لإطلاق برامجها وفعالياتها المختلفة في المهرجان الشتوي الحادي عشر والذي ينطلق اليوم الخميس بمقر القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي، خلال الفترة من 20 إلى 29 من الشهر الحالي, وذلك بمشاركة واسعة من مختلف الجهات والإدارات بالجامعة.

وأوضح معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن مشاركة الجامعة هذا العام تأتي مختلفة ومتنوعة في برامجها التي تقدم جملة من الفعاليات وتستهدف جميع شرائح المجتمع وزوار المهرجان من داخل وخارج المنطقة.

وبين معالي مدير الجامعة أن الفعاليات تحتوي على معرض تعريفي عن الجامعة في الجناح الرئيسي الذي تشرف عليه الإدارة العامة للعلاقات والإعلام ويضم لمحة موجزة عن تاريخ الجامعة منذ نشأتها إلى اليوم وأبرز الإنجازات التي تحققت محلياً وإقليمياً وعالمياً طوال هذه المرحلة، كما ستقدم الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي جناحاً يعنى بالخدمات الطبية، وجناح لكلية التربية وجناح للدورات التدريبية لشرائح المجتمع المختلفة التي تقدمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

وأضاف الدكتور القحطاني أن عمادة شؤون الطلاب ستقدم عدداً من الفعاليات التي درجت على تنفيذها كل عام، وتأتي هذا العام بشكل مختلف وتحمل في طابعها التركيز والتنوع لتصل الفائدة إلى جميع المستهدفين، وذلك من خلال البرامج والفعاليات المتنوعة لعدد من الأندية الطلابية.

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