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نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يشيد بييت الجوف

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مدير جامعة جازان يصدر عدداً من القرارات والتعيينات

مدير جامعة جازان يصدر عدداً من القرارات والتعيينات
http://almnatiq.net/?p=673283
المناطق - فضة عطيف

أصدر معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عدداً من قرارات التعيين والتكليفات تضمنت تجديد تكليف الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي مساعدا لوكيل الجامعة، وتعيين الدكتور علي بن محمد زكري وكيلا لكلية التربية للشؤون الأكاديمية، وتجديد تعيين الدكتورة ليلى بنت عبده شبيلي وكيلة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية لشطر الطالبات، وتعيين الدكتور عيسى بن علي عضابي وكيلا لكلية التربية للتطوير، وتعيين الدكتور جابر بن محمد مسلماني وكيلا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية للتطوير، وتجديد تعيين الدكتور مدني بن علي آل عيسى وكيلا لكلية الطب للشؤون السريرية، وتعيين الدكتور سامي بن عبده الحازمي وكيلا لعمادة شؤون الطلاب للشؤون الطلابية, وتعيين الدكتور أحمد بن علي الجربوع رئيسا لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية, وتكليف المحاضرة الخنساء بنت قاسم شماخي مساعدة لرئيس قسم الشريعة بكلية الشريعة والقانون لشطر الطالبات, وتكليف الأستاذ يحيى بن علي العزير مديرا لإدارة الأمن الجامعي.

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