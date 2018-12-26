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نادي الصقور السعودي يعلن عن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى

نادي الصقور السعودي يعلن عن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى

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نادي الصقور السعودي يعلن عن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى

نادي الصقور السعودي يعلن عن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى
http://almnatiq.net/?p=673286
المناطق-فلاج الشعيفاني

أعلن نادي الصقور السعودي عن تنظيم “مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور” في نسخته الأولى وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 28 جمادى الأول 1440هـ الموافق 25 يناير وحتى 3 فبراير 2019م، في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأوضح المركز الإعلامي بنادي الصقور في بيان صحفي أن المهرجان يأتي تنفيذاً للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً خاصاً بالتراث الوطني الأصيل، والمحافظة على الصقور وهواية الصيد بها، وفي إطار سعي نادي الصقور لتلبية جميع متطلبات أهل التراث من خلال إقامة وتنظيم مثل هذه الأحداث التراثية الثرية.

وبين أنه تم تخصيص مسابقتين في المهرجان هما مسابقة الملواح “الدعو” لمسافة 400 متر، ومسابقة مزاين الصقور .

وأبان النادي أن المشاركة متاحة للصقارين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومختلف دول العالم في عدد من المسابقات، في حين سيتم تخصيص جولات خاصة للصقارين السعوديين وجولات خاصه لدول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن المهرجان سيشهد إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب والعائلات.

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