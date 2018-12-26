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نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يشيد بييت الجوف

نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يشيد بييت الجوف

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نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يشيد بييت الجوف

نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يشيد بييت الجوف
http://almnatiq.net/?p=673296
المناطق - الجوف

زار معالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبدالعزيز العبدالكريم بيت الجوف ~المشارك~ في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 وكان في استقباله رئيس وفد منطقة الجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي ، وأطلع ~معاليه~ على ما يحتويه بيت الجوف من صور ومعروضات تبرز تاريخ وتراث وحضارة منطقة الجوف .
كما أطلع الذويبان العبدالكريم عن الأجنحة الحكومية المشاركة والحرفيين والحرفيات والأسر المنتجة متحدثًا عن الدعم اللا محدود الذي يلقاه وفد إمارة الجوف من قبل ~أمير منطقة الجوف~ صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – اللذان يتابعان بشكل يومي ما يقدمه بيت الجوف لزوار الجنادرية . مضيفًا الذويبان بأن بيت الجوف وكعادته يستقبل زواره يوميًا بالقهوة وحلوة الجوف والشاي في بيت الشعر الذي يعد مقر لضيافة الزوار
وفي نهاية الزيارة أشاد العبدالكريم بما يقدم بيت منطقة الجوف من فعاليات يُفتخر بها ،وقدم شكره وامتنانه لما وجده من حسن استقبال وكرم الضيافة

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