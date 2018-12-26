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الجمعية الخيرية للتوعية الصحية تعلن مجلس إدارتها الجديد

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الجمعية الخيرية للتوعية الصحية تعلن مجلس إدارتها الجديد

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية تعلن مجلس إدارتها الجديد
http://almnatiq.net/?p=673301
المناطق - الرياض

عقدت الجمعية الخيرية للتوعية الصحية “حياتنا”؛ جمعيتها العمومية السابعة لانتخاب مجلس الإدارة للدورة الرابعة.
استُهل الاجتماع بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية للدورة المنتهية، الدكتور محمد بن سعد العصيمي، عبّر فيها عن شكره لأعضاء المجلس السابق، وأعضاء الجمعية العمومية والعاملين في الجمعية على اجتهادهم لتحقيق أهداف الجمعية.

وثمّن ما أولته حكومتنا الرشيدة في سبيل دعم الجمعيات الخيرية؛ مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك تم استعراض منجزات الجمعية خلال الفترة السابقة؛ ومنها: أنه استفاد من خدماتها وبرامجها أكثر من 50 ألف مستفيد من شتى شرائح المجتمع، كما تمكنت الجمعية من شراء وقف خيري تبلغ إيراداته السنوية 800 ألف ريال.

وفتح باب التصويت للأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة الجديد عن طريق الاقتراع السري؛ حيث أعلن ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جمال العتيبي؛ نتائج التصويت وفوز كلٍّ من: د. محمد عبد الله الشارخ، ود. عاطف محمد سرور، ود. سلطان علي الزهراني، وحنان الياس فالودة، ومحمد مرزوق الرويس، وأريج سعيد باهمام، و د. منال محمد شيرة، وعبد الرحمن محمد البراك، وسارة محمد السكيري.

وعلى هامش الجمعية: استعرض الدكتور عاطف سرور مشاريع الفائزين بجائزة “حياتنا” في دورتها الثانية لمشاريع الإبداع التثقيفية لأطباء البورد السعودي لطب الأسرة لعام 2018/ 2019، وتقديم الشهادات والجوائز تكريمًا لجهودهم، كما تم تكريم القائمين على هذه الجائزة من مشرفين ومسؤولين.

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