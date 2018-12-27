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مدراء العلاقات بإمارات المناطق يشيدون بالبيت الجوفي المشارك بمهرجان الجنادرية 33

مدراء العلاقات بإمارات المناطق يشيدون بالبيت الجوفي المشارك بمهرجان الجنادرية 33
http://almnatiq.net/?p=673304
المناطق - الجوف

أبدى مدراء العلاقات العامة والإعلام بإمارات المناطق إعجابهم وإشادتهم بما شاهدوه من تنوع في مقر منطقة الجوف ، المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33 “، وذلك خلال زيارتهم أمس.
وقدم رئيس وفد إمارة الجوف الدكتور نواف الخالدي شرحاً للزوار عن مقر بيت الجوف وما تتضمنه من اجنحة وأركان تقام فيها الفعاليات اليومية ، كما أطلع الضيوف على ما يحتويه البيت الجوفي من مجسمات تعكس التاريخي الحقيقي للمنطقة، بالإضافة إلى ما يحتويه من صور للأماكن التراثية في المنطقة.
وتجول الضيوف يرافقهم مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة الجوف عبدالمحسن الجريد على مشاركات الحرفيين، وعروض الفنون الشعبية.
وأعرب الضيوف في نهاية الزيارة عن سعادتهم بما بماشاهدوه بمقر منطقة الجوف ، مشيدين بما يحتويه من أجنحة تراثية ، مقدمين شكرهم لرئيس الوفد والاعضاء و لكافة الأجنحة على حسن الضيافة والعرض والاستقبال .

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