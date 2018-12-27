دراسة يابانية: الهواتف الذكية تتلف النظر لدى الطلاب

المناطق - وكالات

وجدت دراسة استقصائية، أجرتها وزارة التعليم والثقافة اليابانية على 3.4 مليون طالب، أن أكثر من 25% لديهم انفخاض في المستوى الطبيعي للرؤية.

كما وجدت الدراسة حسبما نشر موقع engadget الأمريكي أن أكثر من 67% من تلاميذ المرحلة الثانوية وأكثر من 34% ممن هم في المرحلة الابتدائية كانوا بعيدين كل البعد عن الإيفاء بالمستوى القياسي المتوقع، وهي أعلى نسبة في تاريخ اليابان.

وتحظى ألعاب الهواتف الذكية بسوق ضخمة في اليابان، حيث تعد البلاد ثالث أكبر سوق للألعاب في العالم، وذلك وفقاً لشركة أبحاث السوق Newzoo، وبالتالي فإن قضاء الكثير من الوقت في التحديق بالشاشة الصغيرة قد يكون ضارًا للرؤية.

ردود أفعال مستخدمي الإنترنت اليابانيين كانت متفاوتة، حيث وجد البعض أن تلك الألعاب تسبب ضرراً لحاسة النظر فيما يرى البعض الآخر أنه من المشكوك فيه أن الهواتف الذكية لها مثل هذه التأثيرات العميقة على حاسة الرؤية لدى الأطفال.