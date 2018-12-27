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لا تتجاهل وجبة الفطور.. النتيجة مرض مزمن

لا تتجاهل وجبة الفطور.. النتيجة مرض مزمن
http://almnatiq.net/?p=673321
المناطق - وكالات

تعد وجبة الفطور مهمة للغاية لصحة الإنسان حتى وإن تجاهلها كثيرون، أو رفضوا الاعتراف بأهميتها، وهو ما تؤكده نتائج دراسة طبية حديثة.

وكشفت دراسة صادرة عن مركز السكري الألماني، أن عدم تناول وجبة الإفطار في الصباح يعزز مخاطر الإصابة بمرض السكري، بنسبة الثلث تقريبا.

وأوضحت الدراسة التي تمت بتحليل بيانات لنحو 100 ألف شخص تقريبا أن من تفوتهم وجبة الإفطار في الصباح عرضة للإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 33 في المئة على الأقل، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبالنسبة لمن تفوتهم الوجبة 4 مرات على الأقل في الأسبوع، فتزيد احتمالات الإصابة بالمرض عندهم بنسبة 55 في المئة مقارنة بأولئك الذين لا يفوتون وجبة الفطور.

ويعتقد الخبراء أن سبب هذا يعود إلى أن من يفوتون وجبة الفطور يميلون إلى تناول وجبة سريعة في وقت لاحق من اليوم.

وقالت رئيسة فريق الدراسة والموظفة في مركز السكري الألماني بدوسلدورف، سابرينا شليزنغر، إن الخبراء يعتقدون أن من يفوت وجبة الفطور يتناولون وجبات سريعة أكثر في اليوم الواحد، ويأكلون أطعمة تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية.

وأشارت شليزنغر إلى أنهم يميلون أيضا إلى تناول وجبات دسمة وكبيرة، ما يستدعي الجسم إلى إفراز كميات كبيرة من الغلوكوز والأنسولين، وهو أمر ليس جيدا لعملية الأيض في الجسم، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري.

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