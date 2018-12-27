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النفط يقفز 8% بعد تلويح “أوبك” باجتماع استثنائي

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النفط يقفز 8% بعد تلويح “أوبك” باجتماع استثنائي

النفط يقفز 8% بعد تلويح “أوبك” باجتماع استثنائي
http://almnatiq.net/?p=673324
المناطق - وكالات

قفزت أسعار النفط أمس بنحو 8 في المائة لأعلى مستوى متجاوزة 54 دولارا للبرميل وسط مطلع التداولات، بعد أسبوع حافل من التأرجح وصل بها إلى أن لامست 50 دولارا للبرميل.
واعتبر مراقبون أن قفزة الأسعار أمس إشارة واضحة إلى استجابة أسواق النفط العالمية لتلويحات “أوبك+” بعقد اجتماع استثنائي لمراجعة السوق وتنفيذ خفض عاجل في حال احتاجت الأسواق لذلك.
وكان سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي قد قال في تصريحات صحافية: “إذا لم يكف الخفض الجديد البالغ 1.2 مليون برميل يوميا فسوف نجتمع استثنائيا ونفعل ما هو كاف لتوازن سوق النفط”، مضيفا أن “تمديد الاتفاق الجديد على تخفيضات النفط لن يكون مشكلة وسنفعل ما تطلبه السوق”.
وبحسب “رويترز”، ارتفع الخامان الأمريكي وبرنت بنحو 8 في المائة أمس، وارتفع الخام الأمريكي 2.86 دولار للبرميل، أو ما يعادل 6.78 في المائة، إلى 45.48 دولار للبرميل.
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 3.12 دولار، أو 6.62 في المائة، إلى 54.12 دولار للبرميل.
وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى “سي.إم.سي ماركتس” في سنغافورة “إن 50 دولارا مستوى دعم نفسي لبرنت”.

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