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“بانانا 6” يهدد “موزة” نوكيا بسعر وخصائص رائعة

“بانانا 6” يهدد “موزة” نوكيا بسعر وخصائص رائعة
http://almnatiq.net/?p=673327
المناطق - وكالات

أطلقت شركة هندية لصناعة الهواتف الخلوية نسختها الخاصة بها “بانانا 6” بخصائص مثل البلوتوث و”شريحتي اتصال”، في محاولة لمنافسة “موزة نوكيا” .
ويبدو هاتف “بانانا 6” أو “موزة 6″، الذي أصدرته شركة “جيفي” الهندية للهواتف المحمولة، شبيها إلى حد كبير بهاتف نوكيا 8110 الذي يعرف أيضا بلقب “الهاتف الموزة”.
غير أن هاتف “موزة 6” الهندي أرخص بكثير من “موزة نوكيا”، إذ يقدر سعر “بانانا 6” بنحو 20 دولار (1399 روبية).
وجاء هاتف “بانانا 6” بخيارات لونية عديدة، تراوح بين الأسود والأصفر الكلاسيكي، بحسب موقع صحيفة “هندوستان تايمز”.
وهو مثل نوكيا 8110، يحتوي على غطاء منزلق للوحة المفاتيح، إضافة إلى أنه منحن قليلا.
أما قياس الشاشة في “بنانانا 6” فيصل إلى 2.4 بوصة، بينما جاءت الكاميرا في الخلف، ومزود ببطارية 1000 أمبير، وذاكرة الهاتف قابلة للزيادة.
ومن المزايا التي يتمتع بها الجهاز أنه مزود بموجة “إف إم” لاسلكية، والمستخدم ليس مضطرا إلى استخدام سماعة خاصة للاستماع إلى الإذاعة.
كما وفرت الشركة متجرا للتطبيقات خاصا بها، وفي حال وجود بعض الألعاب المتاحة له، فإن الشركة تطرح بعض تطبيقات الألعاب الكاملة بمقابل لا يزيد على 50 روبية (أقل من دولار واحد).
ومن الخصائص الأخرى للهاتف “بنانا 6” أن لديه مجلد “ملفات” مستقلا، إضافة إلى آلة حاسبة ومنبه ومحول وحدات.

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