للجنسين .. 100 وظيفة خدمة عملاء في مصرف الراجحي

المناطق - الرياض

أعلن مصرف الراجحي بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية عن (100) وظيفة للرجال والنساء بمسمى (ممثل خدمة العملاء) من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) على النحو التالي:

الشروط والمتطلبات:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على البكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية أو التقنية.

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة.

– أن لا يكون المتقدم أو المتقدمة موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

ملخص الوصف الوظيفى:

توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى.

المهام الوظيفية:

– اقتراح التدابير التصحيحية والتغييرات لإدخالها على الاتصالات والسياسات والإجراءات لاستباق استعلامات العملاء أو شكاواهم.

– الرد على أسئلة العملاء واستعلاماتهم وتقديم المشورة لهم حول منتجات المنشأة وخدماتها وعملياتها.

– زيارة العملاء لزيادة المبيعات والرد على أسئلتهم وحل المشكلات بشكل شخصي.

– حل مشكلات العملاء وشكاواهم وتصعيد المشكلات الأعقد إلى مسؤول الشكاوى.

– إعداد التقارير حول الاستعلامات والشكاوى التي يتم تلقيها وتحديد الأسئلة أو المشكلات المتكررة.

– التنسيق مع قسم المبيعات أو القسم الفني أو الأقسام الأخرى ذات الصلة بخدمة العملاء.

مزايا برنامج تمهير:

– يحصل المتدرب مكافأة مالية 3000 ريال من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

– يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.

– يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.

– يساهم البرنامج في تطوير حديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.

– يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.

– يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال التسجيل وتعبئة الطلب على الرابط التالي.