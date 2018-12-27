للجنسين .. 100 وظيفة خدمة عملاء في مصرف الراجحي

أعلن مصرف الراجحي بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية عن (100) وظيفة للرجال والنساء بمسمى (ممثل خدمة العملاء) من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) على النحو التالي:
الشروط والمتطلبات:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على البكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية أو التقنية.
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة.
– أن لا يكون المتقدم أو المتقدمة موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
ملخص الوصف الوظيفى:
توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى.
المهام الوظيفية:
– اقتراح التدابير التصحيحية والتغييرات لإدخالها على الاتصالات والسياسات والإجراءات لاستباق استعلامات العملاء أو شكاواهم.
– الرد على أسئلة العملاء واستعلاماتهم وتقديم المشورة لهم حول منتجات المنشأة وخدماتها وعملياتها.
– زيارة العملاء لزيادة المبيعات والرد على أسئلتهم وحل المشكلات بشكل شخصي.
– حل مشكلات العملاء وشكاواهم وتصعيد المشكلات الأعقد إلى مسؤول الشكاوى.
– إعداد التقارير حول الاستعلامات والشكاوى التي يتم تلقيها وتحديد الأسئلة أو المشكلات المتكررة.
– التنسيق مع قسم المبيعات أو القسم الفني أو الأقسام الأخرى ذات الصلة بخدمة العملاء.
مزايا برنامج تمهير:
– يحصل المتدرب مكافأة مالية 3000 ريال من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
– يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.
– يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
– يساهم البرنامج في تطوير حديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
– يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
– يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال التسجيل وتعبئة الطلب على الرابط التالي.
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