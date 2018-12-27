استمرار اختبارات أول دواء لعلاج مرض السكري جذريا

استمرار اختبارات أول دواء لعلاج مرض السكري جذريا

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استمرار اختبارات أول دواء لعلاج مرض السكري جذريا

استمرار اختبارات أول دواء لعلاج مرض السكري جذريا
http://almnatiq.net/?p=673345
المناطق - وكالات

 

يستمر اختبار المزيج الدوائي الذي ابتكره باحثون من الكلية الطبية لمستشفى “Mount Sinai” في نيويورك، والذي يمكن من زيادة عدد الخلايا المنتجة للإنسولين.

وقد يصبح هذا المزيج أول دواء في تاريخ الطب يعالج مرض السكري جذريا.

واكتشف العلماء أن الدواء الجديد الذي أطلقوا عليه اسم “هارمين” يمكنه العمل بمثابة “شاحن توربيني” لخلايا البنكرياس، لكي تنتج هرمون الإنسولين بكمية تعادل 10 أضعاف ما تنتجه خلايا بيتا في اليوم.

وعند إعطاء دواء هارمين مع دواء آخر يحفز نمو العظام، فإن كمية الإنسولين التي تنتجها خلايا بيتا تضاعفت 40 مرة.

ولا يزال هذا الدواء يخضع لاختبارات مختلفة، ولكن العلماء يعتقدون بأن هذا التأثير القوي في خلايا بيتا، قد يغير كل ما هو متعلق بعلاج مرضى السكري بنوعيه الأول والثاني بصورة جذرية.

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