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طقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

طقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=673349
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة ،المدينة المنورة تشمل السواحل منها وكذلك على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى منطقة الرياض، بينما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شرق وغرب المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط و الشمالي و جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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