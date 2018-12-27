أعلنت ثلاث منظمات أممية في تقرير سنوي مشترك أن 69 % من عائلات اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، محذرة من أن أوضاعهم مازالت محفوفة بالمخاطر.

وأعدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف) تقريرًا حول أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان في العام 2018 ،نشرته أمس الأربعاء ، تحت عنوان “تجنب مزيد من التدهور وسط عدم الاستقرار السائد”.

ولاحظ التقرير أنه على الرغم من بعض التحسن في بعض الجوانب بفضل الاستجابة الإنسانية المكثفة في البلاد “ما تزال حالة اللاجئين السوريين محفوفة بالمخاطر “.

وفي تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان في العام 2018 م ، أشار التقرير إلى تراكم ديون اللاجئين في لبنان أكثر من أي وقت مضى، و 88 % من العائلات اللاجئة السورية لديها ديون.

وأضاف أنه ما يزال 69 % من عائلات اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين يعيش أكثر من 51 % دون سلة الحد الأدنى للإنفاق البالغة 2.90 دولار أمريكي في اليوم، مما يعد تقدمًا عن العام الماضي.

وعلى صعيد حماية الأطفال، ذكر التقرير أن عمالة الأطفال ما تزال تمثل مشكلة بين الأطفال السوريين اللاجئين، مشيرًا إلى أنه كان 5 % من الأطفال اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة يعملون يومًا واحدًا على الأقل، كما سجل ارتفاعًا في زواج الأطفال.

وحول مستوى الأمن الغذائي، أشار التقرير إلى تحسن الأمن الغذائي للاجئين السوريين بفضل الاستجابة الإنسانية المكثفة، إلا أن ثلث العائلات بنسبة 34 % ما تزال في حالة انعدام أمن غذائي تتراوح بين متوسط إلى شديد.