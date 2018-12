فيديو مرعب.. هزة أرضية تضرب صقلية قرب بركان “إتنا” النشط

المناطق - وكالات

أعلنت السلطات في صقلية، أن هزة أرضية بقوة 4.8 درجات ضربت ليلة الأربعاء منطقة بركان” إتنا” النشط،، وأسفرت عن إصابة نحو 10 أشخاص، وتسببت بانهيارات وأضرار.

وأفادت وكالة “أجي”، بأن سيارات الإسعاف نقلت 10 أشخاص إلى المستشفيات يعانون من إصابات طفيفة نتيجة سقوط أحجار عليهم، كما كسر امرأة طاعنة في السن، وتلقى 18 شخصا العلاج في المستشفى الحكومي من خدوش وحالات هلع.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين إن “الهزة وقعت ليلة الأربعاء على عمق 1.2 كيلومتر فقط وشعر سكان المنطقة بها”.

وشهدت منطقة البركان مئات الهزات الخفيفة الاثنين الماضي، لكن هذا الزلزال هو الأقوى منذ بدء الثوران في 23 ديسمبر الجاري، وأغلقت السلطات جزءا من الطريق السريع المحاذي للبحر، وبقيت الحركة في مطار كاتانيا، كبرى مدن صقلية في حالتها الاعتيادية.

وتلت الهزة القوية، ارتدادات استمرت ساعات عدة، فيما أمضت عشرات الأسر الليل خارجا تحسبا لهزات جديدة.

وبركان إتنا الواقع على ارتفاع 3 آلاف و300 متر، هو أكبر البراكين النشطة في أوروبا، مع ثوران منتظم منذ ألفين و700 سنة.

وآخر مرة ثار فيها البركان كانت في ربيع 2017، في الوقت الذي أشارت فيه دراسة نشرت في نهاية مارس الماضي، إلى أن بركان إتنا يقترب ببطء شديد من المتوسط بوتيرة 14 مليمتر في السنة.

