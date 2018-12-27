المنافذ السعودية تعيد تصدير سلع بـ 24 مليار ريال في 9 أشهر

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بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث نحو 24.5 مليار ريال (6.41 مليار دولار)، مقارنة بنحو 22 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعرف السلع المعاد تصديرها بأنها عبارة عن بضائع سبق استيرادها وأجري عليها كافة الإجراءات الجمركية، ومن ثم أعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح عليها.

وبحسب “الاقتصادية”، فقد نمت السلع المعاد تصديرها خلال الفترة بنحو 9.2 في المائة بما يعادل 2.03 مليار ريال.

ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو المسجل خلال الربع الثالث، إذ بلغت خلاله نحو 8.23 مليار ريال بنمو 23.8 في المائة مقارنة بنحو 6.65 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشكل السلع المعاد تصديرها منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث نحو 2.95 في المائة من إجمالي الصادرات البالغة 816.86 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.7 في المائة من إجمالي الصادرات البالغة 591.6 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

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