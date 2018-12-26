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ترقية الدكتورة مرزوقة البلوي إلى أستاذ مشارك وأختيارها ضمن 100 شخصية عربية مؤثرة

ترقية الدكتورة مرزوقة البلوي إلى أستاذ مشارك وأختيارها ضمن 100 شخصية عربية مؤثرة
http://almnatiq.net/?p=673390
المناطق - تبوك:

أصدر المجلس العلمي بجامعة تبوك قرارًا بترقية وكيلة الكلية الجامعية بمحافظة الوجه الدكتورة مرزوقة بنت عزيز البلوي إلى درجة “أستاذ مشارك” في تخصص كيمياء المنتجات الطبيعية .
كما تم اختيارها ضمن ١٠٠ شخصية عربية مؤثرة من قبل اللجنة المنظمة للتكريم بموسوعة اتحاد الرواد العرب بمصر

تأتي هذه الدرجة العلمية الرفيعة نتاج جهد علمي مثمر ومحكم في مجال تخصصها حيث قدمت الدكتورة “ البلوي ” عدة أبحاث علمية محكمة ومنشورة .

الدكتورة “مرزوقة البلوي ” حاصلة على الدكتوراة من جامعة الملك عبدالعزيز بتقدير إمتياز وحاصلة على وسام الانسانية من الفئة الذهبية وعضو مجلس عمادة البحث العلمي بجامعة تبوك مؤسسه لأول معمل لأبحاث كيمياء المنتجات الطبيعية ومشاركة في العديد من اللجان العلمية وإعداد المناهج . كما حصلة على جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي .

من جانبه تمنت الدكتورة “البلوي ” أن تكون هذه “الترقية” عوناً لها على طاعة الله تعالى وحافزاً للمزيد من البذل والعطاء لخدمة دينها ووطنها ومجتمعها.

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