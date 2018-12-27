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المنتخب السعودي تحت 21 عاما يعاود تدريباته في معسكره الإعدادي

المنتخب السعودي تحت 21 عاما يعاود تدريباته في معسكره الإعدادي
http://almnatiq.net/?p=673402
المناطق - الرياض

عاود المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم تدريباته بعد مباراته الودية مع ضيفه منتخب تونس، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي المقام بالطائف في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.
وأجرى الأخضر حصته التدريبية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، والتي قسّم الجهاز الفني في بدايتها اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية مرانًا استرجاعيًا، في حين بدأت المجموعة الثانية تدريباتها بمران على التمرير، أعقبه مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.
ويواصل المنتخب تدريباته غدًا بحصة مسائية استعدادًا لمواجهة منتخب تونس مساء الجمعة في ختام المعسكر.

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