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الذهب يرتفع بفعل طلب الملاذ الآمن لكن انتعاش الأسهم يكبحه

الذهب يرتفع بفعل طلب الملاذ الآمن لكن انتعاش الأسهم يكبحه
http://almnatiq.net/?p=673408
المناطق - وكالات

ارتفع الذهب اليوم مع تعزز الطلب عليه كملاذ آمن بفعل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي والتقلبات في أسواق الأسهم لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل انتعاش قوي في الأسهم.
وفي الساعة 0600 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 % إلى 1268.87 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 19 يونيو عند 1279.06 دولار في الجلسة السابقة.
وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1271.8 دولار للأوقية.
ونزلت الفضة 0.2 % في المعاملات الفورية إلى 15 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس آب عند 15.17 دولار للأوقية أمس الأربعاء.
وزاد البلاتين 0.6% إلى 799.20 دولار للأوقية في حين صعد البلاديوم أكثر من واحد بالمئة مسجلا 1267.49 دولار.

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