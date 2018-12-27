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تنبيه بهطول أمطار رعدية على جدة والمراكز المجاورة لها

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تنبيه بهطول أمطار رعدية على جدة والمراكز المجاورة لها

تنبيه بهطول أمطار رعدية على جدة والمراكز المجاورة لها
http://almnatiq.net/?p=673411
المناطق - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, تنبيهاً متقدماً يفيد بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة, تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وشمل التنبيه محافظة جدة وذهبان والكامل وخليص والأجزاء المجاورة لها ، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر من اليوم نفسه.

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