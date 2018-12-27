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شاهد.. دلافين تنقذ مجموعة غواصين من قرش مفترس !

http://almnatiq.net/?p=673417
المناطق - وكالات

 

انتشر على يوتيوب مقطع فيديو صور حديثا لمجموعة من الدلافين، تطرد سمكة قرش مفترسة عن مجموعة من الغطاسين في أستراليا.

ولاحظ الطاهي الأسترالي، دينيس تيرني، مجموعة من الدلافين تبعد سمكة قرش عن مكان تواجده مع أصدقائه، أثناء ممارستهم لرياضة الغطس في مياه بحر تاسمان بالقرب من جزيرة لورد هاو، التي تبعد مسافة 770 كيلومترا عن سيدني.

وذكرت صحيفة ديلي ميرور، أن تيرني صور المشهد الغريب للدلافين الودودة وهي تطرد أسماك قرش غالاباغوس، التي تعيش بالقرب من الشعب المرجانية، وهي تسبح بالقرب من الغواصين.

وقال تيرني: “لقد سمعت أسطورة الدلافين الحامية، التي تطارد أسماك القرش، لكنني لم أصدق ذلك أبدا”.

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