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بعد الخسارة الثالثة.. غوارديولا يتحدث عن “وضع ليفربول”

بعد الخسارة الثالثة.. غوارديولا يتحدث عن “وضع ليفربول”
http://almnatiq.net/?p=673428
المناطق - وكالات

يرى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن الشكوك ستتسلل إلى تفكير لاعبيه بشأن الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارته للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات.

وسقط حامل اللقب 1-2 أمام مستضيفه ليستر سيتي، أمس الأربعاء، بعدما أحرز مارك ألبرايتون وريكاردو بيريرا هدفين ليلغيا تقدم برناردو سيلفا المبكر للفريق الضيف.

ويملك سيتي، الذي خسر أمام تشلسي وكريستال بالاس في الدوري هذا الشهر، 44 نقطة بعد انتهاء نصف الموسم ويتأخر بسبع نقاط عن ليفربول المتصدر، ونقطة واحدة خلف توتنهام هوتسبير.

وأبلغ غوارديولا شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية “الآن ستوجد الشكوك وما علينا فعله هو العودة للانتصارات وتقديم أداء جيد. لا أنسى من نحن ومدى كفاءة الفريق وهذه المجموعة الاستثنائية من اللاعبين”.

وتابع “الحقيقة أننا خسرنا ثلاث في أربع مباريات من بينهم آخر مباراتين ولو أردنا المنافسة حقا على اللقب يجب العودة للانتصارات”.

ويعتقد غوارديولا أن ليفربول وتوتنهام وصلا إلى قمة مستواهما في الوقت المناسب، بينما تراجع أداء فريقه.

وأضاف “هما أفضل منا في الوقت الحالي، وعلينا تقبل ذلك ومن المهم أن نتقبل أين نحن وأنهما يتطوران”.

وذكر المدرب الإسباني “الحقيقة أن هناك فريقين أو ثلاثة أفضل منا. لا نتحدث عن تجاوز ليفربول أو الوصول إليه أو ما شابه ذلك فالأمر يتعلق بالفوز في المباريات والتفكير كيف يمكننا التطور”.

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