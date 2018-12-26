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زراعة « قرنية» ناجحة لمريضة في نجران

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زراعة « قرنية» ناجحة لمريضة في نجران

زراعة « قرنية» ناجحة لمريضة في نجران
http://almnatiq.net/?p=673438
المناطق - نجران

تمكن بفضل الله أطباء العيون بمستشفى الملك خالد في نجران من إجراء زرع قرنية لمريضة تعاني إرتشاح و تجمع سوائل في القرنية أثرت على مستوى الرؤية‬ إلى اقل من متر .
وأوضحت الصحة في نجران أن نتائج الفحص أظهرت وجود تجمع للسوائل بسب عمليات سابقة لإزالة الماء الأبيض أجرتها قبل ٢٠ عام أثرت على الرؤية لديها وإحتياجها إلى تغيير للقرنية الحالية وزرع قرنية جديدة.
وقد تم إجراء عملية زراعة القرنية للمريضة بنجاح وفي اليوم الثاني أصبح نظر المريضة يصل إلى 6 أمتار بفضل من الله .
الجدير بالذكر أن مركز طب العيون بمستشفى الملك خالد أجرى أكثر من 12 عملية زراعة قرنية ناجحة في خدمة علاجية متخصصة لمرضى القرنيات كما تم تطوير المركز مؤخراً وتدعيمه بأجهزة وأنظمة طبية حديثة ليصبح عدد العيادات 13 عيادة ، وغرفة لعمليات الليزر، وإنتظار للمراجعين، وتجهيزات طبية خاصة بالعيون بتواجد نخبة من الإستشاريين ذوي الكفاءة العالية وتقديم المركز خدمات علاجية متعددة أسهمت في تقليص الإحالات خارج المنطقة منها حقن أفاستن لمرضى الإعتلال الشبكي السكري وعلاج قصر النظر بتنقية الليزر والليزك ،وعلاج حالات الماء الابيض وكذلك زرع الحلقات والعدسات الداخلية وعمليات تثبيت القرنية وعلاج الحول لدى الأطفال .

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