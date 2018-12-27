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وفود من صحة نجران تزور الأخدود الأثري والقصر التاريخي بالمنطقة

وفود من صحة نجران تزور الأخدود الأثري والقصر التاريخي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=673440
المناطق - نجران

زار وفدين من صحة نجران موقع الأخدود الأثري، وقصر الإمارة التاريخي بمنطقة نجران. وكان في استقبال الوفود الزائره ، موظفو الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة.
وتجوّل الزوار داخل موقع الأخدود الأثري، واستمعوا لشرح مفصل عن الموقع وما يحتويه من آثار، وشاهدوا الأسوار والقلعة ورحى الأخدود والنقوش، والرسومات الصخرية، والمعالم الأثرية، واطلعوا على المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالموقع، والتي من أبرزها متحف نجران الإقليمي.

كما زارت الوفود القصر التاريخي بحي أبا السعود، وتجول داخله، واطلع على ما يحتويه من مبانٍ ومجالس ومرافق تاريخية.
وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح بن محمد آل مريح، إن الأماكن الأثرية والتاريخية تشهد زيارات كثيرة من العديد من الوفود الرسمية والسياحية التي تزور المنطقة؛ للاطلاع على هذه الآثار العريقة.
وأشار إلى أن نجران تزخر بالعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والحضارية التي جعلتها وجهة سياحية مميزة.

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