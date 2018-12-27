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أمير نجران: خدمة القرآن الكريم واجبة وفي بلادنا أوجب

أمير نجران: خدمة القرآن الكريم واجبة وفي بلادنا أوجب
http://almnatiq.net/?p=673441
المناطق - نجران

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن خدمة القرآن الكريم واجبة على كل مسلم، وهي أوجب وتعظم أكثر في مهبط الوحي، بلاد الحرمين الشريفين، التي اتخذ حكامها أساسًا من القرآن الكريم دستورًا ومنهج حياة.

وبيّن لدى استقباله، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، رئيس جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بنجران، الدكتور مسفر بن سعيد لسلوم، أن المملكة رائدة العالم الإسلامي في خدمة الكتاب الكريم، وطباعته ونشره، ويتجلى ذلك في الجهود العظيمة والعناية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ، الذي يرعى مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية، وأسس لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، مشيرًا إلى جهوده الأخرى في خدمة المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بإنشاء “مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف”.

واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم “رتّل”، مشيدًا ببرامجها للمرابطين في الحد الجنوبي، وداعيًا الله أن يوفق القائمين عليها ويبارك في جهودهم.

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