جامعة نجران تستوعب المتقدمين احتياطياً للفصل الثاني

أعلنت جامعة نجران نتائج القبول الاحتياطي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1440/1439، واستيعابها خريجي وخريجات ثانويات منطقة نجران لآخر خمس سنوات بنسبة 100% والمناطق التعليمية المجاورة في جميع مراحل القبول، مؤكدة بأن القبول الرئيسي والاحتياطي للفصلين يعد أكبر مرحلة قبول للجامعة منذ إنشائها.

وأوضح معالي مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، أنه تم تسخير كافة الإمكانيات التقنية والبشرية للقبول في الجامعة لهذا العام عبر البوابة الإلكترونية انطلاقاً من حرصها في استيعاب جميع المتقدمين ممن تنطبق عليه الشروط لمنحهم فرصة إكمال تعليمهم الجامعي.

من جهته، أكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور زهير العمري، أنه تنفيذاً لتوجيهات معالي مدير الجامعة تم استعياب جميع المتقدمين من ثانويات منطقة نجران والمناطق التعليمية المجاورة لآخر خمس سنوات بنسبة 100% ، مشيراً إلى أن عملية استقبال الطلبات للقبول الاحتياطي للفصل الثاني بدأت بتاريخ 1439/12/22هـ ولغاية 1440/4/15، وأوضح د.العمري أن جميع خطوات القبول جاءت في جميع مراحله إلكترونية دون أيّ تدخل يدوي.

وقدم العمري شكره لمدير الجامعة على دعمه جميع مراحل القبول ومتابعته الدقيقة وحرصه على تذليل كل العقبات لتقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات.