(مسبار2) يحلق بأيتام المملكة نحو الفضاء والطيران والإعلام

أكتمل وصول ثمانين طالباً للمنطقة الشرقية يمثلون جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة للمشاركة في المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة (مسبار2) وستكون مشاركة الطلاب المميزين في المرحلة الثانوية في النسخة الثانية من المخيم في ثمان مسارات حيث تتضمن المسارات العلمية علوم الفضاء والطيران والابتكار والروبوت والتوستماستر ، كما تتضمن المسارات الإثرائية : الفن والإعلام والرياضة والتجارب العلمية والتي تهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية والوظيفية والتدريبية. والتي تتواكب مع مهارات القرن الواحد والعشرين مما يفتح الأفاق لهؤلاء الشباب لخلق فرص واعدة في المستقبل سواء في التعليم الجامعي والتخصصات العلمية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 .

ويقام المخيم العلمي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وتستضيفه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ويستمر لمدة عشرة أيام بتنظيم من جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ومشاركة 20 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران .

ورفع عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة للمخيم وتشريف الحفل الختامي الذي سيقام يوم الخميس القادم 3/1/2019م بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن .

وأضاف الخالدي : يأتي المخيم العلمي الثاني بعد نجاح نسخته الأولى الذي أقيم مطلع العام الحالي 2018م بمشاركة 40 ابناً من جمعيات الايتام بالمملكة حقق الأبناء خلالها الكثير من الإنجازات والعمل على مشروعات لكل مسار من مسارات المخيم المتضمنة (علوم الفضاء والطيران ، الابتكار، الروبوت والتوستماستر) .إضافة إلى اكتسابهم عددًا من المهارات في التواصل والحوار واتخاذ القرار وحل المشكلات ومهارات العمل ضمن فريق، وقد كان هناك تأثير إيجابي ملموس على المشاركين في المخيم الماضي لما تضمنه من مسارات علمية مبتكرة راعت الجوانب العلمية للمشاركين وكذلك الفروقات الفردية واختيار المسار المناسب لكل مشارك .