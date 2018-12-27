مدني المدينة يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة , المواطنين و المقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر, حيث تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الحالة الجوية الماطرة وتأثر كثير من أجزاء المنطقة بالأمطار و السيول مما قد يعرضهم للأخطار و الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة أثناء التنزه خلال إجازة منتصف العام الدراسي .

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد خالد مبارك الجهني، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة، واختيار الأماكن المناسبة لنصب الخيام بعيدا عن الأودية و مجاري السيول و عدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها و إختيار الاماكن المرتفعة وسفوح الجبال بعيدا عن الأودية و الابتعاد عن المستنقعات المائية و المياه الراكدة .

كما يهيب الجهني بقائدي المركبات بالانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات و المراكز والقرى و الهجر و التأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة و اتباع تعليمات و إرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأكد الجهني إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات و الآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة و الإدارات الخارجية بالمحافظات و تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.