جناح الخرج في الجنادرية يشهد زيارة “امراء ومسؤولين” وكثافة زوار

الرياض - أشرف العصيمي

واصل جناح محافظة الخرج في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية ” حضوره وتميزه المستمر حتى يومه السادس .

وشهد مساء يوم أمس زيارة صاحب السمو الملكي الامير فهد بن خالد بن سلطان و صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن خالد بن سلطان وصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن خالد بن بندر ومدير ادارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللوء سعد الراجح ووكيل أمين منطقة الرياض بالنيابة المهندس عادل السالم ووكيل المساعد للشؤون الفنية المهندس محمد الخريف و رئيس بلدية حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني كما شهد حضور عدد من الزوار .

وقدم ركن غرفة الخرج بالجناح نبذه تعريفية عن الاختصاصات والمجالات والخدمات المتاحة في الغرفة كما شهد الركن شاشات يعرض فيها الدورات التدريبية التي أقيمت خلال الفترة الماضية لكل الجنسين وكذلك مراحل إنشاء المبنى الذي يعد تحفة معمارية على مستوى المحافظة حيث انشأ خلال فترة لم تتجاوز ١٦ أشهر من بداية وضع حجر الاساس وقدم الركن هدايا للزوار من مختلف الشخصيات صورة تذكارية تركزت الصور المهداه على صور التقطت من اثار ومواقع مميزة بالمحافظة بعدسات مصوريها.

كماقدمت باقي اركان الجهات المشاركة بالجناح نبذة تعريفية لزوار.